Kennedy Center board votes to close for renovations after judge's ruling on Trump name

The Kennedy Center board voted to close the center Tuesday after a judge ruled that President Donald Trump's name must remain off the building.
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