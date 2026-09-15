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Kennedy Center board votes to close for renovations after judge's ruling on Trump name

The Kennedy Center board voted to close the center Tuesday after a judge ruled that President Donald Trump's name must remain off the building.

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