Законодательная палата Узбекистана приняла в первом чтении поправки, препятствующие открытию счетов в узбекских банках лицам, попавшим под санкции Запада.
Мигранты-узбеки должны остаться без банковских переводов, должен быть зеркальный ответ
Комментарии
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Александр Петров
Такие мигранты уже сидят в ГД и пишут для себя законы и всё потому что мы им разрешили, мы им сдаём квартиры. мы у них покупаем фрукты, мы их нанимаем на работу во всех поликлиниках врачи одни азиаты армяне, таджики, узбеки, киргизы в такси водитель не говорит по русски но мы все равно садимся и едем во всем МЫ сами виноваты и нечего обижаться на мигрантов Мы же им все разрешили и дали точнее все им это дал Хуснуллин Марат Шакирзянович он для них самый главный!
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2 час.
Нургуль Калыгулова
ФАКТИЧЕСКИ ПУСТИЛИ БАСМАЧЕЙ , А СССР ТОЛЬКО В 1923 Г ИХ ОСТАНОВИЛ !!
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1 час.
Нургуль Калыгулова
ПОТОМСТВЕННЫЕ ТОРГАШИ И БАСМАЧИ!!
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1 час.
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