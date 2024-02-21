Мигранты-узбеки должны остаться без банковских переводов, должен быть зеркальный ответ

Александр Петров

Такие мигранты уже сидят в ГД и пишут для себя законы и всё потому что мы им разрешили, мы им сдаём квартиры. мы у них покупаем фрукты, мы их нанимаем на работу во всех поликлиниках врачи одни азиаты армяне, таджики, узбеки, киргизы в такси водитель не говорит по русски но мы все равно садимся и едем во всем МЫ сами виноваты и нечего обижаться на мигрантов Мы же им все разрешили и дали точнее все им это дал Хуснуллин Марат Шакирзянович он для них самый главный!