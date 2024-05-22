Платные входы для туристов в Венеции не помогли сократить поток гостей

Платные въезды для туристов в Венецию оказались неэффективной мерой по ограничению потока гостей. Количество туристов увеличилось на 5 тысяч человек по сравнению с предыдущим годом, достигнув 75 тысяч человек за один день.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии