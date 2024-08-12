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Названа одна утренняя привычка, способная избавить от жира на животе

Названа одна утренняя привычка, способная избавить от жира на животе

Если пить по утрам воду с лимоном, можно расщепить внутренний жирСпециалисты считают, что если по утрам смешивать 200 мл тёплой воды с соком лимона, а затем выпивать этот напиток за полчаса до завтрака, то можно ускорить метаболизм и избавиться от лишних килограммов.

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