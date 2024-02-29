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FT: европейский чиновник заявил о присутствии западного спецназа на Украине

FT: европейский чиновник заявил о присутствии западного спецназа на Украине

Германия отвергла предложение Макрона ввести на Украину войска и призвала Париж поставить “больше оружия” © AP Photo / Andrew Kravchenko Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Германия и другие члены ЕС отвергли заявление Макрона об отправке войск на Украину, пишет FT.

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