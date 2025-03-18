Суд в США признал закрытие USAID "вероятно, неконституционным"

Окружной судья США Теодор Чуанг поручил Белому дому возобновить работу Агентства США по международному развитию (USAID), а решение о закрытии агентства, инициированное Департаментом правительственной эффективности DOGE, который возглавляет Илон Маск, судья признал, вероятно, неконституционным.
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