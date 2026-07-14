Стратегия Skinimalism: как я отказалась от тонального крема и влюбилась в свою кожу

Около семи лет назад моя бьюти-рутина напоминала ритуал художника-штукатура. Мы все тогда упорно рисовали графичные скулы, наслаивали «бэйкинг» под глазами и свято верили, что тональная основа обязана маскировать не только несовершенства, но и малейшие намеки на рельеф.