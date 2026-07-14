Ванилла SU
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Ванилла SU

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Стратегия Skinimalism: как я отказалась от тонального крема и влюбилась в свою кожу

Стратегия Skinimalism: как я отказалась от тонального крема и влюбилась в свою кожу

Около семи лет назад моя бьюти-рутина напоминала ритуал художника-штукатура. Мы все тогда упорно рисовали графичные скулы, наслаивали «бэйкинг» под глазами и свято верили, что тональная основа обязана маскировать не только несовершенства, но и малейшие намеки на рельеф.

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