Стратегия Skinimalism: как я отказалась от тонального крема и влюбилась в свою кожу

Около семи лет назад моя бьюти-рутина напоминала ритуал художника-штукатура. Мы все тогда упорно рисовали графичные скулы, наслаивали «бэйкинг» под глазами и свято верили, что тональная основа обязана маскировать не только несовершенства, но и малейшие намеки на рельеф.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии