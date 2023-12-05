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Al Manar: палестинцы ведут бои с войсками Израиля в районе Хан-Юниса в Газе

Al Manar: палестинцы ведут бои с войсками Израиля в районе Хан-Юниса в Газе

Представитель радикальной группировки "Исламский джихад" сообщил ливанскому телеканалу Al Manar, что ВВС Израиля нанесли десятки ударов с воздуха по палестинским формированиям, обороняющимся на подступах к Хан-Юнису в 20 км к юго-западу от города Газа.

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