Al Manar: палестинцы ведут бои с войсками Израиля в районе Хан-Юниса в Газе

Представитель радикальной группировки "Исламский джихад" сообщил ливанскому телеканалу Al Manar, что ВВС Израиля нанесли десятки ударов с воздуха по палестинским формированиям, обороняющимся на подступах к Хан-Юнису в 20 км к юго-западу от города Газа.