Южная Корея приостановила действие военного соглашения с КНДР

На состоявшемся рабочем координационном совещании Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи принял решение приостановить действие межкорейского военного соглашения, подписанного в 2018 году, до тех пор, пока между странами не будет восстановлено полное доверие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии