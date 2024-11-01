В Steam и на консолях вышел ремастер экшена 2011 года, который все это время был э...

В Steam и на консолях вышел ремастер экшена 2011 года, который все это время был эксклюзивом Xbox 360 и PS3На PC и консолях (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch) состоялся релиз Shadows of the Damned: Hella Remastered.
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