Ariston продолжит работу в России

Итальянский производитель водонагревателей Ariston принял решение продолжить работу на российском рынке и восстановить сотрудничество со своей "дочкой" после того, как Владимир Путин отменил решение о передаче компании под временное управление "Газпрому".
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