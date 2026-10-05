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Нижегородская правда

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«Нижавтодорстрой» выплатил сотрудникам долги по зарплате на 107 млн рублей

274 сотрудника ООО «Нижавтодорстрой» получили зарплаты, которые им задолжали с лета 2025 года. Компания была оштрафована за нарушение трудовых прав, сообщили в Гострудинспекции Нижегородской области.

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