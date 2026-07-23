Макс Ферстаппен: Red Bull нужно искать новые таланты

Red Bull RacingЧетырёхкратный чемпион мира Ф1 Макс Ферстаппен призвал Red Bull сосредоточиться на будущем и продолжать искать новых специалистов, несмотря на масштабные кадровые перестановки, которые команда переживает в последние два сезона.
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