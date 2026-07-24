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Царьград

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После сжигания кожаных штанов SHAMAN сменит имидж. Продюсер раскрыл подробности

После сжигания кожаных штанов SHAMAN сменит имидж. Продюсер раскрыл подробности

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, сообщил о переменах и избавился от одного из самых запоминающихся элементов своего сценического образа — кожаных штанов, которые сжег в русской печи.

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