❗️⚡️Редкое явление: вчера в воздушном пространстве Польши одновременно находилось сразу два украинских транспортных самолета Ан-124-100.
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❗️⚡️Редкое явление: вчера в воздушном пространстве Польши одновременно находилось сразу два украинских транспортных самолета Ан-124-100.