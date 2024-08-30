Политика как он...
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Политика как она есть

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В России потребовали признать геноцидом народов СССР действия нацистов

В России потребовали признать геноцидом народов СССР действия нацистов

Прокуратура Адыгеи обратилась к суду с требованием признать геноцидом советского народа преступления, совершенные немецко-фашистскими оккупантами на территории Адыгейской автономной области (ныне Республика Адыгея) в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг).

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Комментарии
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Борис Сторублевцев
Ещё надо признать геноцидом Русского народа резню ,издевательство ,насилие над Русским  народом в странах бывшего СССР ,а именно в Азии и Кавказе!!!!
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13 час.
Галина Крейн
ГЕНОЦИД ПРОДОЛЖАЕТСЯ. ОН СТРАШЕН. ОН НАЛИЦО
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13 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Да,это так!
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6 час.

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