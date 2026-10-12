«Еще ищем»: врачи не знают, почему у Лерчек боли в спине

Врачи не могут выяснить причины боли в спине блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина. — Прим.
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Ещё бы не беспокоила боль за себя. У неё будет до конца жизни всё болеть, а врачи будут разводить руками. Всё ради того что бы не сидеть в тюрьме. Да и взятки от Лерчик никто не отменял. Безусловно, денег у неё припрятано немало. Откупаться может долго.