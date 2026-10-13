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Крымская газета

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В Красногвардейском районе 14 октября отключат свет в 16 населенных пунктах

В Красногвардейском районе 14 октября отключат свет в 16 населенных пунктах

14 октября с 09:00 до 11:00 и с 15:00 до 17:00 не будет света в ряде населенных пунктов Красногвардейского района.

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