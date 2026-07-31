В России стартовали продажи флагманских камерофонов Huawei Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max

Флагманские смартфоны получили камеры до 200 МП, аккумуляторы на 6000 мА•ч и поддержку быстрой зарядки до 100 ВтВ России начались продажи смартфонов серии Huawei Pura 90s и беспроводных наушников Huawei FreeClip 2 S.
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