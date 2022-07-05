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Шакира хочет разрушить карьеру Жерара Пике после расставания и уехать с детьми в США

Шакира хочет разрушить карьеру Жерара Пике после расставания и уехать с детьми в США

Шакира после расставания хочет отомстить бывшему возлюбленному Жерару Пике: певица намерена увезти их детей в США, а также разрушить карьеру футболиста.

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