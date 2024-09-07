Ученые выяснили, чем лучше всего лечить детскую простуду

Врачи Европейского респираторного общества (ERS) выяснили, что промывание носа гипертоническим раствором соли может сократить простуду у детей на два дня и защитить от заражения других членов семьи, сообщает Газета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии