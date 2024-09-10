После визита угрозыска в кафе на Мебельной и Планерной из РФ выдворят 11 нелегалов Конфликт "бомбил" на Комендантском проспекте привел угрозыск Петербурга к точкам общепита с этническим уклоном.
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После визита угрозыска в кафе на Мебельной и Планерной из РФ выдворят 11 нелегалов Конфликт "бомбил" на Комендантском проспекте привел угрозыск Петербурга к точкам общепита с этническим уклоном.