1700-й день спецоперации. В Красном Лимане идут бои в микрорайоне Центральный Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Армия России владеет инициативой на большинстве участков фронта.
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Свежие комментарии
- Каждую копейку от...
- Ну вот и всё. Миг...
Хватит уже воевать! Зачем они нам?
Это им за Липецк!!!!!!
Бить, бить, бить, пока не закончатся и хохлы, и сраные их БПЛА!
Хорошо побеждать! Но все это - гибель ребят, молодых, крепких. Надо как-то кончать эту катастрофу