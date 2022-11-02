Помощь пожилым.

28 октября Беларусь и Россия празднует день бабушек и дедушек. Именно в этот день студенты филиала БГТУ, УО ´Бобруйский государственный лесотехнический колледж´ не остались в стороне и решили оказать помощь представителям данной возрастной группы.
28 октября Беларусь и Россия празднует день бабушек и дедушек. Именно в этот день студенты филиала БГТУ, УО ´Бобруйский государственный лесотехнический колледж´ не остались в стороне и решили оказать помощь представителям данной возрастной группы.
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