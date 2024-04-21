Glencore и Trafigura начали спекуляции с алюминием после введения санкций О новых запретах на торговлю российскими металлами, которые были приняты Великобританией и США, Пронедра сообщали ранее.
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Glencore и Trafigura начали спекуляции с алюминием после введения санкций О новых запретах на торговлю российскими металлами, которые были приняты Великобританией и США, Пронедра сообщали ранее.
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