Дьяков: «Зенит» уже не главный фаворит РПЛ - нет ни игры, ни лидеров на поле, ни в раздевалке. Хотя все возможности усиления состава есть

«Я до начала сезона говорил, что чемпионство разыграют «Краснодар», «Зенит» и «Спартак». На мой взгляд фавориты остаются, но «Зенит» теперь не главный претендент на победу, - заявил бывший игрок «Локомотива», «Ростова», «Динамо» и «Спартака» Виталий Дьяков.