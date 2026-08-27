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Спорт Уик-Энд

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Дьяков: «Зенит» уже не главный фаворит РПЛ - нет ни игры, ни лидеров на поле, ни в раздевалке. Хотя все возможности усиления состава есть

Дьяков: «Зенит» уже не главный фаворит РПЛ - нет ни игры, ни лидеров на поле, ни в раздевалке. Хотя все возможности усиления состава есть

«Я до начала сезона говорил, что чемпионство разыграют «Краснодар», «Зенит» и «Спартак». На мой взгляд фавориты остаются, но «Зенит» теперь не главный претендент на победу, - заявил бывший игрок «Локомотива», «Ростова», «Динамо» и «Спартака» Виталий Дьяков.

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