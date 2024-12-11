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Трампу преподнесли свержение Асада как неудачу России

Трампу преподнесли свержение Асада как неудачу России

Французский лидер Эммануэль Макрон указал избранному президенту США Дональду Трампу, что свержение режима сирийского главы Башара Асада является неудачей России и лишь поводом усилить против нее давление.

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