Трампу преподнесли свержение Асада как неудачу России

Французский лидер Эммануэль Макрон указал избранному президенту США Дональду Трампу, что свержение режима сирийского главы Башара Асада является неудачей России и лишь поводом усилить против нее давление.
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