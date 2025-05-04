Страна и люди
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Страна и люди

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Что запрещено выращивать на дачных участках? До восьми лет лишения свободы

Что запрещено выращивать на дачных участках? До восьми лет лишения свободы

Роскачество предупредило о запрещенных растениях и грибах на дачах россиянАлександр Рюмин/ТАСС В Роскачестве напомнили о списке растений и грибов, которые нельзя выращивать на садовых участках, потому что в них содержатся наркотические или психотропные вещества.

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