Что запрещено выращивать на дачных участках? До восьми лет лишения свободы

Роскачество предупредило о запрещенных растениях и грибах на дачах россиянАлександр Рюмин/ТАСС В Роскачестве напомнили о списке растений и грибов, которые нельзя выращивать на садовых участках, потому что в них содержатся наркотические или психотропные вещества.