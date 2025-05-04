Что запрещено выращивать на дачных участках? До восьми лет лишения свободы

Роскачество предупредило о запрещенных растениях и грибах на дачах россиянАлександр Рюмин/ТАСС В Роскачестве напомнили о списке растений и грибов, которые нельзя выращивать на садовых участках, потому что в них содержатся наркотические или психотропные вещества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии