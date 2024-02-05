Сегодня стартует фестиваль Steam Next Fest со множеством игровых демоверсий Новое ...

Сегодня стартует фестиваль Steam Next Fest со множеством игровых демоверсийНовое издание Steam Next Fest начнется сегодня, 5 февраля, в 21:00 МСК и продлится в течение недели, до 12 февраля, предоставляя пользователям доступ к множеству бесплатных демоверсий будущих игр.