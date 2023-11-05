Поединки, кабацкие пляски и погони за священником: Как выглядит женский день у разных народов

Кадр из сериала «Зена, королева воинов». Женский праздник бывает не только международным. Наоборот, во многих краях существовал обычай особенного дня, который принадлежал только женщинам — и мужчина не смел присоединиться к празднику, помешать уходу женщины на праздник или даже выглянуть на улицу.