Путин призвал побыстрее выпускать российские самолеты

Россия обладает мощностями для создания продвинутой авиационной техники, пусть это и непростая задача, ведь всего несколько в мире стран могут выпускать современные самолеты, заявил президент России Владимир Путин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии