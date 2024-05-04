Обзорный трейлер SteamWorld Heist 2 рассказывает о боях, делах и многом другом Thunderful ...

Обзорный трейлер SteamWorld Heist 2 рассказывает о боях, делах и многом другомThunderful представила обзорный трейлер SteamWorld Heist 2, демонстрирующий, как пошаговая тактическая ролевая игра развилась по сравнению со своей предшественницей.
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