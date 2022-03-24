Кард АСА 138 – кто дерется 26 марта, весь список бойцов

Днем 26 марта в городе Грозный будет проведен турнир российской лиги АСА 138. В главном событии состоится бой в полусреднем весе между Абубакаром Вагаевым и Устармагомедом Гаджидаудовым.

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