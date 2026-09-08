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Жена Сафонова отреагировала на номинацию мужа на приз лучшему вратарю года: «Не смогла сдержать слезу»

Жена Сафонова отреагировала на номинацию мужа на приз лучшему вратарю года: «Не смогла сдержать слезу»

Марина Кондратюк, жена российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, высказалась о включении голкипера в число десяти номинантов на приз лучшему вратарю 2026 года по версии France Football.

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