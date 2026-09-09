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Zero Hedge

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Hunter Biden's LAPTOP Memecoin Crashes 99% In First Hour After Launch...

Hunter Biden's LAPTOP Memecoin Crashes 99% In First Hour After Launch...

Hunter Biden's LAPTOP Memecoin Crashes 99% In First Hour After Launch. Hunter Biden’s LAPTOP memecoin fell 99% in its first hour of trading on Wednesday, as the son of former US President Joe Biden officially entered the market for politically themed cryptocurrencies.

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