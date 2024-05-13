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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барков забил 3-й победный гол в этом плей-офф. Больше лишь у Панарина – 4

Александр Барков занимает 2-е место по победным голам в текущем плей-офф. Форвард «Флориды» забросил решающую шайбу в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Бостоном» (3:2, 3-1), теперь у него три таких гола.

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