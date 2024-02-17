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Главком ВСУ Сырский приказал выводить украинских войск из Авдеевки

Главком ВСУ Сырский приказал выводить украинских войск из Авдеевки

Главком ВСУ Сырский приказал выводить украинских войск из Авдеевки Ольга ВайленкоГлавнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский объявил о решении вывода украинских военных из окруженного города Авдеевка.

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