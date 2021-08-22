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СМИ: Украина ввела санкции против российских компаний

СМИ: Украина ввела санкции против российских компаний

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача, а также ряда российских юридических лиц, в числе которых «Ростелеком» и газета «Московский комсомолец», сообщает интернет-издание «Страна.

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