Суд вновь встал на сторону Роналду по делу об изнасиловании

Апелляционный Суд в США снова встал на сторону футболиста сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду и отклонил апелляцию адвоката модели Кэтрин Майорги в возобновлении ее гражданского иска по делу об изнасиловании.
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