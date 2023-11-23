Суд вновь встал на сторону Роналду по делу об изнасиловании

Апелляционный Суд в США снова встал на сторону футболиста сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду и отклонил апелляцию адвоката модели Кэтрин Майорги в возобновлении ее гражданского иска по делу об изнасиловании.