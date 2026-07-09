Ракетный ад: ВС России нанесли удар по производству «Фламинго» в сердце Украины Юлия ЧелкановаВ ночь на 8 июля российские вооруженные силы нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве.
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