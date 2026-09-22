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Спорт Уик-Энд

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О «Зените»: Генич назвал игроков, делающих результат - там только один бразилец, и это не Вендел

О «Зените»: Генич назвал игроков, делающих результат - там только один бразилец, и это не Вендел

Российский комментатор Константин Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените», не включив в список полузащитника Вендела.

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