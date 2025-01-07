Продукты, которые содержат больше всего микропластика. Избегайте их

Даже самый сознательный выбор пищи не спасает от ловушки микропластика. Недавние исследования показывают, что частицы пластика содержатся во многих популярных продуктах, таких как вода, рыба, а также соль или сахар.
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