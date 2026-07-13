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Газета.ру

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В ВККС получила представление о согласии на возбуждение дела против судьи Кызыла

В ВККС получила представление о согласии на возбуждение дела против судьи Кызыла

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кызылского городского суда Республики Тыва Азияны Монгуш.

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