Появились кадры с места крушения вертолета в Кировской области

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ (МСУТ СКР) 27 октября опубликовало кадры с места крушения вертолета Ми-2 с медиками на борту в Кировской области.
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