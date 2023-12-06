Деятельность АО «Почта России» вслед за Федеральным казначейством проверит Счетная палата. Как пишет газета «Ведомости», аудит инициирован Госдумой.
«Откуда убытки?»: Счетная палата проверит «Почту России»
Комментарии
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Владимир Байден
Парадокс. Зарплаты у рядового персонала самые мизерные. Торгуют всем чем попало, даже шмотками и продуктами, услуги поятовые далеки от дешевых, все что можно оптимизировать, оптимизировали, по деревням и сёлам давно позакрывали отделения которые были не рентабельны и такие сумасшедшие долги постоянно. Похоже что очень эффективно воруют.
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15 час.
Владимир Байден
Это нонсенс. Ничего не боятся. Идет плходу расхищение почты потнаростающей. И самое печальное что ничего за жтотне будет главнюку
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15 час.
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