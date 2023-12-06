РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

893 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Малахов
    Обосрались по полной, по уши! Никаких поблажек! Пусть посидят в своём дерьме до лета! Никаких природных ресурсов! Пус...В Финляндии объяв...
  • Валентин Щербаков
    И долго РОССИЯ будет терпеть этот беспредел и издевательства финских отморозков. Надо разорвать дипотношения и пусть ...В Финляндии объяв...
  • Алексей
    Сейчас начнут искать "новичок"Бывшего депутата ...

«Откуда убытки?»: Счетная палата проверит «Почту России»

«Откуда убытки?»: Счетная палата проверит «Почту России»

Деятельность АО «Почта России» вслед за Федеральным казначейством проверит Счетная палата. Как пишет газета «Ведомости», аудит инициирован Госдумой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Байден
Парадокс. Зарплаты у рядового персонала самые мизерные. Торгуют всем чем попало, даже шмотками и продуктами, услуги поятовые далеки от дешевых, все что можно оптимизировать, оптимизировали, по деревням и сёлам давно позакрывали отделения которые были не рентабельны и такие сумасшедшие долги постоянно. Похоже что очень эффективно воруют.
Ответить
15 час.
Владимир Байден
Это нонсенс. Ничего не боятся. Идет плходу расхищение почты потнаростающей. И самое печальное что ничего за жтотне будет главнюку
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх