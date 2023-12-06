«Откуда убытки?»: Счетная палата проверит «Почту России»

Владимир Байден

Парадокс. Зарплаты у рядового персонала самые мизерные. Торгуют всем чем попало, даже шмотками и продуктами, услуги поятовые далеки от дешевых, все что можно оптимизировать, оптимизировали, по деревням и сёлам давно позакрывали отделения которые были не рентабельны и такие сумасшедшие долги постоянно. Похоже что очень эффективно воруют.