Спецпосланник Келлог посоветовал Украине не говорить об отказе от переговоров

Спецпосланник президента США Кит Келлог призвал членов делегации Украины, в том числе ее главу, министра обороны Рустема Умерова, не делать заявлений о том, что они не приедут на переговоры с Россией в Стамбул в понедельник, второго июня.
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