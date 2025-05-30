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Спецпосланник Келлог посоветовал Украине не говорить об отказе от переговоров

Спецпосланник Келлог посоветовал Украине не говорить об отказе от переговоров

Спецпосланник президента США Кит Келлог призвал членов делегации Украины, в том числе ее главу, министра обороны Рустема Умерова, не делать заявлений о том, что они не приедут на переговоры с Россией в Стамбул в понедельник, второго июня.

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