Генеральная прокуратура начнет проверку заявлений футболиста "Рубина" о "деньгах на карте"

Футбольный скандал вокруг высказываний Руслана Безрукова продолжает развиваться. Генеральная прокуратура России начала проверку его слов о "деньгах на карте" после матча с "Зенитом", который завершился победой "Рубина".
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