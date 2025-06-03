Немецкие алюминщики заявили, что повышение пошлин США ударит по экономике

Повышение США пошлин на импорт стали и алюминия с 25% до 50% ударяют по алюминиевой отрасли в условиях, когда ситуация для нее и так напряженная, заявила ассоциация алюминиевой промышленности Германии Aluminium Deutschland (AD), 3 июня сообщает агентство dpa.