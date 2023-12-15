Новосибирский Минтранс объяснил отмену маршрутки в Тихом посёлке

Жители микрорайона больше года не могли нормально уехать и были вынуждены ходить к другой остановке.Минтранс Новосибирской области объяснил, почему жители посёлка Тихий в Новосибирске остались без единственного общественного транспорта – маршрутки № 311.
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