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Россия увеличила импорт транспортных средств из Китая на 150%

Импорт новых китайских транспортных средств в Россию через совместную наземную границу значительно вырос, экспорт китайской техники через пункт пропуска Краскино — Хуньчунь за январь-июль 2022 года увеличился почти на 150% в годовом выражении.

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