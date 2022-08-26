Россия увеличила импорт транспортных средств из Китая на 150%

Импорт новых китайских транспортных средств в Россию через совместную наземную границу значительно вырос, экспорт китайской техники через пункт пропуска Краскино — Хуньчунь за январь-июль 2022 года увеличился почти на 150% в годовом выражении.
Импорт новых китайских транспортных средств в Россию через совместную наземную границу значительно вырос, экспорт китайской техники через пункт пропуска Краскино — Хуньчунь за январь-июль 2022 года увеличился почти на 150% в годовом выражении.
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